KAYMAKAM ABACI GÜNEYLİ KÖYÜ SAHİLİ ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

Kaymakam Bekir Abacı Güneyli Köyü sahili esnafları ile bir araya geldi. Toplantıda Kaymakamımız, sahil esnafının şikayet ve isteklerini dinledi, çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Malmüdürü Arif Çelik, Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mesut Çelik, Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu ve sahil esnafı katıldı.

Toplantının akabinde Kaymakam Bekir Abacı, Güneyli Köyü Sağlık Ocağını ziyaret etti ve çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Güneyli Köyünde ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonucu evi hasar gören Arife Altun Orak’ı evinde ziyaret etti.

Zarife Altun Orak , Kaymakam Abacı’ya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN