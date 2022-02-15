ÖZACAR’IN SEVGİ ÇINARLARINA ZİYARETLERİ

Özacar evlilik hayatlarında yarım asırı devirmiş çiftlere 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ziyarette bulundu.Özacar “Sevgiyle sarılıp, huzurla yaşayacağımız nice güzel günlerimiz olsun” temennisiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde pandemi kurallarına riayet ederek evlilikte yarım asra yaklaşan çiftlerimize bu yıl da ziyaret gerçekleştirdik. İlk ziyaretimizi Filiz ve Arif Pala çiftine yaptık.” ifadelerine yer verdi. Özacar 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ilçemizdeki bu yılki ikinci ev ziyaretlerini Levent Kızıltan ve değerli eşi Öznur Kızıltan’a gerçekleştirdi. Özacar; Kızıltan çiftimize daha uzun yıllar bir yastığa baş koymalarını temenni ederek, sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu nice yıllar diliyorum ifadelerine yer verdi.

Ardından Özacar ‘Sevgi çınarları’ diye tanımladığı evlilikte yarım asrı geride bırakan çiftlere gerçekleştirdiği ziyaretlerine Aleaddin Mahallesi’nde ikamet eden Hilmi ve Jale Tokatlı çifti ile sürdürdü. Kendilerine sağlıklı ve mutlu daha nice yıllar diledi.

Özacar son ziyaretlerini 14 Şubat SevgililerGünü’nde ev ziyaretini emekli memur Metin Örgünol ve eşi emekli öğretmen Sadiye Örgünol gerçekleştirdi.

Özacar ; “ Güler yüzlü ve kibar çiftimizin daha uzun yıllar bir yastığa baş koymalarını temenni ederek, sağlıklı ve sevgi dolu günler diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER