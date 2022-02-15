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CHP İLÇE GENÇLİK KOLLARININ GENÇ ESNAFLARA ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Gençlik Kolları ilçemizde bulunan genç esnafları ziyaret ettiler.
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya ; “Kötü giden ekonominin zorlukları nedeniyle zor durumda olan esnafımızın çok zor durumda olduğuna şahitlik ettik.
İlk seçimde Türkiye’nin bütün koşulları değişecek,daha iyi, daha demokratik bir atmosfer olacak. Esnafın rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye’yi, daha güzel bir Gelibolu’yu beraber inşa edene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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