CHP İlçe Başkanlığı Pazaryerindeki binasına son zamanlarda hızla artan zamlara tepki olarak “Zamları Geri Çek”afişi astı.
CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Millet fahiş elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. ZamlarıGeriÇek, zulme son ver!
Zamların geri alınması için CHP Gelibolu İlçe Binamıza afişimizi astık.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER
CHP İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINA “ZAMLARI GERİ ÇEK” AFİŞİ ASTI
CHP İlçe Başkanlığı Pazaryerindeki binasına son zamanlarda hızla artan zamlara tepki olarak “Zamları Geri Çek”afişi astı.