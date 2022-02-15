CHP İLÇE BAŞKANLIĞI BİNASINA “ZAMLARI GERİ ÇEK” AFİŞİ ASTI

CHP İlçe Başkanlığı Pazaryerindeki binasına son zamanlarda hızla artan zamlara tepki olarak “Zamları Geri Çek”afişi astı.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Millet fahiş elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. ZamlarıGeriÇek, zulme son ver!

Zamların geri alınması için CHP Gelibolu İlçe Binamıza afişimizi astık.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER