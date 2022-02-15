SAROS’DA DENİZ SUYU 5 M. ÇEKİLDİ

Gelgit neticesinde ilçemiz Bolayır altı sahilinde Saros deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi.Bolayır altı sahilinde “gelgit” sebebi ile deniz suyunda çekilme oldu. Alınan bilgiye göre, gelgit neticesinde ilçemizin Bolayır altı sahilinde deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kayalıklardaki yosun ve bazı deniz canlıları ortaya çıktı.

Vatandaşlar, yılın belirli dönemlerinde suların çekildiğini, bunun Bolayır altı sahilinde ve çevresinde sıklıkla gözlendiğini söylediler.Bölge sakinleri merakla suyun çekildiği alanı incelerken, deprem düşüncesiyle endişelendi..

Uzmanlar denizin çekilmesinin gel-git olayından kaynaklandığını bunun mevsimsel olduğunu, depremle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

“GELGİT İLE ALAKALI”

Bolayır altı sahilinde yaşayan vatandaşlar ise poyraz estiği zaman denizin güneye doğru çekildiğini kaydederek, “Lodos geldiği zaman da deniz şişer. Tamamen deniz çekilmesi gelgit olayıyla alakalı bir şey.” ifadelerini kullandılar.

“AKLA İLK DEPREM İHTİMALİ GELİYOR”

Bolayır altı sakinleri, deniz çekildiğinde akla ilk olarak deprem olma ihtimalinin geldiğini belirterek, “Tabii ki öyle bir şey yok. Tamamen doğanın vermiş olduğu ve her yıl deniz kıyılarında özellikle kıyı şeritlerinde olan gelgit olayıdır” diye konuştular. Haber: Seda LİMAN ZENGİN