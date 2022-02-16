NE DE GÜZEL OLMUŞ- Yeri Geldikçe – Recep YÜZÜAK

Gelibolu Platformunda üye sayısı 5 binlere yaklaşmış.Platform kurucusu bu müjdeyi verirken hedeflerini açıklamasa da, yeterli sayıya ulaşmış görünüyorlar.

Demekki, Bu platformdaki bazı kişiler; hedefe koydukları Belediye Başkanı Özacar başta olmak üzere birçok kişiyi 2024’te devirme gücünü yakalamışlar.

Daha iki yıldan fazla zaman olduğundan, 6-7 binleri bulabilecekler.Her üyenin en az 2 oyu olsa işte etti sana 15 bin oy..

Yar saçların lüle lüle, Özacar sana güle güle (!) demek kolay mı kolay olacak..

Böylece, Belediye Başkanı olmak için 2009’dan beri yanan, tutuşan adamın da, bu sayede yolu açılmış olacak.

2009 da ön seçimlere 6-7 gün kala yurt dışından Gelibolu’ya gelip;

“ Ben adayım abi bana söz verdin. Beni destekle diyen adaya, 12 çeyrek kala bu iş olmaz.Hani sana bu sözü verdiğinde desteklerim dedim amma, emekli olunca burada kalırsan, üç yıl halkla beraber iç içe yaşarsan kendini tanıtır, sevdirirsen işte “ tam aradığımız adam bu dedirtirsen o zaman olur desteklerim” demiştim.Ben seni şimdi nasıl destekleyeyim atı alan üsküdarı geçmiş, sen gelmişsin beni destekle diyorsun.Kendime güldürmem dedim.

O gün bu gün adam bize düşman kesildi.Düşman değil, Ne kesilirse kesilsin

, keskin sirke küpüne zarar verir..

Hem şimdi, bu yolda artık çok kolay hedefine gider değilmi dostlarım.? Ne de olsa 15 bin oy torbada mı bilinmez amma, insanın arkasında bir kocaman platdormun olması az buz azımlanacak birşey değil.

Şimdi bazıları çıkıp, biz siyasetle uğraşmıyoruz, bir başkan adayımız falan da yok diyebilirler.Biz de onlara peşin peşin söyleyelim.

“Hadi canım çocuk mu kandırıyorsunuz..?”

Size bir tavsiyem var, şimdiden mecliste sıralamalarınızı bitirin yoksa son günlere kalırsanız kavga çıkar.Haaa..!

Hayat pahalılığı var, siz yemeklerinize devam edin.Bari restaurantlar yararlansınlar.. Yalnız yine söylüyorum;

“Görmediğin çocuğu gibi muhteşem çeşitlerinizi sıralayıp sandalyelerinize dayanıp, pişmiş kelle gibi sırıtmanız size hiç yakışmıyor.” Bu mütevazi sofralarınızı (!) görüp iç geçiren milyonlar olduğunu unutmayın.

Platformun babası soruyor.? “ Senin sorunun ne..?” diyor.Allah’a şükür benim hiç bir sorunum yok yalnız benim işim ve görevim icabı bundan sonra çok daha fazla sizlerle birlikte olacağız.Burası er meydanı burada arşivler silinmez ama, sosyal medyada silmek kolay oluyor galiba. Marifet sosyal medyadan sallamak değil.