EMEKTAR FUTBOLCULAR’DAN SPOR’A DESTEK

İlçemizde yıllarca futbol oynamış eski futbolcular bir araya geldi. Önderliğini Ersoy Öz ve Yaver Varol’un yaptığı takım ilçede faaliyet gösteren takımlara katkı yapmak, idman vermek için hazırlık maçı yapıyorlar. İlçemizde faaliyet gösteren birinci amatör takımları da hazırlık maçı oynayacak takım bulmakta zorlandıkları için bu durumdan oldukça memnun oluyorlar.

Eski Futbolculardan Kurulu takım kendilerine de önümüzdeki yıllarda Veteran takım kurabileceklerini belirtiler. Birinci Amatörde oynayan takımlar ve sporseverlerin takdirini kazandılar.Oyuncuları önümüzdeki günlerde takımlarına takviyeler yapabileceklerini ifade ettiler.Haber: Ali GEZER