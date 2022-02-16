PAZAR GÜNÜ İÇİN YETKİLİLERİ UYARIYORUZ

GELİBOLULAR 1970’Lİ YILLARDA AYNI SAHADA YAŞADIKLARINI BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORLAR..

Bu pazar günü yapılacak olan Çan- Gelibolu Futbol maçı öncesi tüm yetkilileri uyarıyoruz ve en etkin tedbirlerin alınması konusunda lütfen üst düzeyde artırılmış tedbirler alınmasını istiyoruz..

Geçtiğimiz aylarda Çan’da oynanan maçta ve maç sonrasında yaşananların durmadığı söyleyen Geliboluspor yöneticileri maçta ve maç sonrasında dövüldüklerini, araçlarının taşlandığını lastiklerinin kesildiğini, ağır küfür ve hakaretlere uğradıklarını dile getirirken geçen süre içinde de Çanlı fanatiklerin susmadıklarını ve tehditler savurarak ;

“ Gelibolu’ya gelerek te sizi döveceğiz. Sahayı size mezar edeceğiz türünden ağır küfürler ve hakaretler yapıldığını iddia ediyorlar.

Bundan 50 yıl önce de, aynı sahada Gelibolu – Ezine maçı oynanırken bir otobüs dolusu Çanlı Fanatiğin maça gelerek sahayı karıştırdığı , kavgalar çıkardığı oyunculara küfür ve taş saldırısında bulunduğu ve hakemlerin canlarını zor kurtararak orada bulunan askeri birliğe sığındığını anlatan Gelibolular bu olaylarla sahanın da 3 yıl kapandığını hatırlatıyorlar.

İlçemizdeki yetkililerden biri, kendisiyle görüşen klüp yöneticilerine , “ bunlar devlet gücünden de mi büyük birşey yapamazlar..!” demiş.

Elbette devlet güçlerinden daha güçlü değiller ama polis, jandarma engellerken biraz güç kullansa kıyamet kopuyor.İnsanlar emniyet güçlerinin önünde karısını , hassıllarını vuruyor ortalık piskopat dolu..

Polis uyuşturucu kullananları satanları mahkemeye götürüyor, kaç kişi tutuklanıyor ki.? Hastaneye sevk ediliyorlar koğuşlar dolu denilip hastaneye alınmıyorlar..

Bizden söylemesi. Biz görevimizi yapıyoruz.Çan’dan gelenler sahaya değil, sahanın çevresine bile alınmazsa ancak bu olaylar önlenebilir.Çünkü Çan’da yaşanmış olaylar bir değil iki değil: Bu işleri bizzat yönetenler bile var bunu da unutmayınız.

Hem bir gazeteci olarak hem de Geliboluspor’da 9 yıl başkanlığını yapmış biri olarak şahsen bende herkesi uyarıyorum ve yaşanabileceklerin önemine dikkatlerinizi çekiyoruz.

Haber: Recep YÜZÜAK