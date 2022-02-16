METRUK BİNA TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

İnsanımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ile ilgili çalışmaları yapmak üzere Kaymakamlık oluru ile kurulan Metruk Bina Tespit Komisyonu Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında toplandı.

Toplantıda metruk binaların yıkılması/yıktırılması ve gerekli tedbirleri alınması amacıyla yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN