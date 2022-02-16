“BİGA’MIZIN GÜÇLÜ DİNAMİKLERİ, GÜZEL BİR TABLO OLUŞTURDU”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gazi Meclis’te Biga’dan gelen misafirleri ağırladılar. Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Gazi Meclis’te yasama çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürerken bir yandan da Çanakkale’den gelen hemşehrilerimiz ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Biga’mız, Gümüşçay’ımız ve Karabiga’mız kadim tarihleriyle, doğal güzellikleriyle, tarımı ve sanayisi ile çok özel bölgelerimiz. Bizleri adeta tam kadro ziyaret eden Biga’mızın güçlü dinamikleri, güzel bir tablo oluşturdu. Görüşmemizde Biga’mıza, Gümüşçay’ımıza ve Karabiga’mıza ait hizmetlerin ve yatırımların getirilmesi hususunda istişarelerimiz oldu. Çanakkale’miz genelinde yatırımlar ve hizmetler devam edecek. Ayrıca altını sürekli çizdiğimiz bir husus var. Bir şehir her yönüyle gelişmek istiyorsa, bu önemli yükü tüm tarafların paylaşması gerekli. Biga’mızı bu örnek tablosundan dolayı kutluyoruz.” şeklinde konuştu.

Ziyarette AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı, önceki dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüççay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Biga İl Genel Meclisi Üyeleri Bülent Korkmaz ve Saim Yılmaz bulundu. Haber Merkezi