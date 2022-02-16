Slovenya’da Sıralama Atışları Sona Erdi!

14 Şubat 2022 tarihinde Slovenya’nın Lasko kentinde başlayan 2022 Salon Avrupa Şampiyonası’nda Klasik ve Makaralı Yay Milli Takım, sıralama atışlarını tamamladılar.

Sıralama turlarının sonucunda;

Makaralı Yay Büyük Erkekler kategorisinde

Emircan HANEY 593 puan ile 5.

Furkan ORUÇ 589 puan ile 8.

Demir ELMAAĞAÇLI 588 puan ile 11.

Takım halinde 1770 puan ile 2.,

Makaralı Yay Büyük Kadınlar kategorisinde

Emine Rabia OĞUZ 583 puan ile 11.

Emel ATEŞ 580 puan ile 13.

Nehir SARIHAN 571 puan ile 20.

Takım halinde 1734 puan ile 4.,

Makaralı Yay U 21 Erkekler kategorisinde

Batuhan AKÇAOĞLU 593 puan ile 3.

Yakup YILDIZ 581 puan ile 15.

Eren KIRCA 579 puan ile 19.

Takım halinde 1753 puan ile 3.,

Makaralı Yay U 21 Kadınlar kategorisinde

Songül LÖK 585 puan ile 1.

Hazal BURUN 584 puan ile 2.

İpek TOMRUK 580 puan ile 7.

Takım halinde 1749 puan ile 1.,

Klasik Yay Büyük Erkekler kategorisinde

Mete GAZOZ 591 puan ile 3.

Samet AK 583 puan ile 21.

Muhammet Bilal GÜNER 578 puan ile 26.

Takım halinde 1752 puan ile 4.,

Klasik Yay Büyük Kadınlar kategorisinde

Gizem ÖZKAN 573 puan ile 17.

Gülnaz Büşranur COŞKUN 566 puan ile 23.

Assıya YILMAZER 552 puan ile 31.

Takım halinde 1691 puan ile 6.

oldular. Akşam seansında Klasik Yay U 21 Kadın ve Erkek sporcularda sıralama turu atışlarına devam edecektir. Bugün bireysel eleme turlarında Ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar dileriz.