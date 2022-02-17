Medeni Kanunun 96’ncı Yılı

Özacar Medeni Kanunun kabulunün 96’ıncı yılında mesaj yayınladı. Özacar;”17 Şubat 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, çağımızın en başarılı aydınlanma, çağdaşlaşma ve özgürleşme projesidir. Kadın ve erkeği eşit kılan Medeni Kanun’un kabulünün 96’ıncı yılını kutluyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT