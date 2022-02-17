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Bolayır’da Parke Taş Çalışmaları Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bolayır Köyü’nde muhtar Adem Can çalışmalara hız verdi.
Kış mevsiminin sonlarına yaklaştığımız şu günlerde öncelik arz eden mahallelerdeki hizmetlerinin yanı sıra kilitli parke taşı çalışmalarına da start verdi.
Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla çalışmalarını yürüten Bolayır muhtarı Adem Can ve ekipleri, Bolayır Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde kilitli parke taşı çalışmalarına başlandı.
Taş döşeme çalışmaları devam ederken, muhtar Adem Can köyde  su arıtma, oto yıkıma da kazandırdı.
ilk kilit taşı çalismaları Yeni Mahalle’de(Fevzi Çakmak Mahallesi’nde ) geçtiğimiz yıl başlatılmıştı.
Sabah saatlerinde çalışmaların yapıldığı mahalle sakinlerinin taktirini kazandı Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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