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Ç.Kale SAL Son 3 Hafta HEYECAN DORUKTA …

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Süper Amatör Liginde P.Off maçları öncesi son üç kritik haftaya giriliyor.
Haftasonu 20 Şubat Pazar günü oynanacak
GELİBOLUSPOR – Y.ÇANSPOR müsabakası zirve için belirleyici olacak
Tüm Geliboluspor taraftarlarına ve Gelibolulu sporseverleri bu önemli sezonun maçında Geliboluspor’a desteklerini bekliyorlar.
Maç fazlasıyla Lider Bayırköyspor bu hafta maçı yok
Önümüzdeki hafta Geliboluspor ligden çekilen Güneylispor karşısında (3-0) hükmen kazanacak Bayırköyspor deplasmanda Gümüşçayspor ile Y.Çanspor ise evinde Karabiga Bld. GSK ile karşılaşacak
Son haftada ise Geliboluspor ligden düşmesi kesinleşen Lapsekispor ile ve Bayırköyspor- Y.Çanspor Mehmetçik Stadyumunda karşılaşacaklar
B Grubunda ilk ikiyi alan takımlar A Grubu 1. ve 2.si Ç.Dardanelspor ve Ezinespor ile P.Off’ta çapraz olarak karşılaşacak Galip gelen takımlar finale yükselecekler
” Haber: Ali GEZER

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