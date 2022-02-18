60 YILDA 5 BİNDEN FAZLA BELGE – YERİ GELDİKÇE- Recep YÜZÜAK

O kadar zor ki, bazen kendime kızıyorum dersem sakın şaşırmayın.1961’de Yeni Gelibolu Gazetesi’nde başlayan daha sonra 2 yıl Gelibolu, 2 yıl Bingöl’de devam eden AKŞAM gazetesi

muhabirliği (o yıllaerın Akşam’ı) bugünkü Akşam değil ha..!

Ardından 1966’dan 1972’ye kadar Hürriyet’in Gelibolu – Lapseki – Eceabat- Enez muhabirliği ile 1972 – 1985 Hürriyet Merkezde görev yapmanın verdiği binlerce haber onlarca yazı dizisi, onlarca siyasi, kültürel, sosyal içerikli röportajlarımın cilt, cilt arşivlerini okudukça ne kadar allak bullak oluyorum bir bilebilseniz..

Bu geçen 60 yılda bu gözler nelere şahit olmuş, bu kulaklar neleri duymuş, bu kafa nelerle uğraşmış..

Bazen kaçırılan bir kızın ailesine iadesi, bazen kaçakçılarla Saros’da, Enez’de silahlı çatışmaların arasında kalmak bazende uyuşturucu mafyalarının silahlı saldırıları..

Tam tamına dört büyük faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını, aydınlatırken olayları örtmek için yapılan akıl almaz baskılara muhatab olmak ve aldığım tehditler fakat katillerini adalete teslim etmek mutluluğunu yaşamak gibi muhteşem zevkler..

Bir sürü deniz kazaları.Koca şilebi biçen transatlantik, hayvan yüklü, şeker yüklü şileblerin batma sahnelerini fotoğraflamak..

Aynı firmanın iki otobüsünün Ilgardere virajlarında kafa kafaya çarpışması sonucu 21 kişinin (iki otobüste zaten 28 kişi vardı) feci şekilde yaralılarını, ölülerini ellerimle çıkarmaya çalışma çabalarımı hatırladıkça dikilen saçlarım.Ya gece yarısı Evreşe sapağında tırın altına giren Mercedes’in içindeki 6 kişilik ailenin cansız bedenlerinde bir soluk arayışım.

Dünya Havacılık tarihinde Gelibolu Askeri Havaalnı’ndan pilotsuz havalanan ve 3,5 saat Gökçeada, Çanakkale, Lapseki , Gelibolu üzerinde turlar atan uçağın fotoğraflarının serüveni.

Hepsi heyecan verici ve arşivimi süsleyen bereketli topraklardır.

Rahmetli Selahattin Su’yu çok severdim. Çok yakışıklı bir delikanlı ağabeyimizdi. Gelibolu Gençlik Kulübünde top oynar ve herkesi heyecandan çılgına çevirirdi.Tarkya’nın en kıvrak sol açığıydı. Otobille kaza yaptığında olay yerinde gördüğüm o müthiş tüylerimi diken diken eden manzara ve yanındaki arkadaşının feryatları hiç unutulur mu? Hele insanın tanıdığı bildiği mahallesinin çocukları üç balıkçı gencin aygaz tüpünden teknede zehirlenmeleri. Çokal – Yülüce arasındaki derenin taşması sonucu bir traktör römorku dolusu Roman Vatandaşın feci ölümlerinin fotoğraflanması..

Dedim ya bu gözler neleri gördü bu kafa neleri depoladı ve binlerce olaya tanıklık etti.Demirel’in, Ecevit’in Hamzakoy’daki 28 günlük serüvenlerindeki yaşadıklarım ve daha sonra buradan doğan dostluklarla onların arkasında adım adım Anadolu’yu dolaşmak..

Siyasileri de daha başka konuları da yazalım artık.

Karayüzbaşının aşkını da bırakıp gittiği küçük çocuğun hayat hikayesini de ..

Gelibolu’da görev yapan birbirinden değerli paşalarla olan röportajlar, Gelibolu sevdalısı korgeneral Nihat Tolunay’ın (Çakır Paşa’nın ) Gelibolu hayranlığı ve sevgisini, Gelibolu’da asker- sivil dostluklarını, kardeşliklerini inanılmaz hatıralarını yazalım.

Bu almış yılda çıkan 5 kitaptan sonra “Gelibolu 100 Yılı “ çalışmaları kitabının süprizlerinin ipuçlarını vermeye başlayım ve 1923 – 2023 Gelibolu 100 Yıl kitabını artık sunmaya hazır olalım.

Dedik ya, arif olanlar anlarlar, bu kafada daha neler neler var..! 2022 çok canlı geçecek .Kalın sağlıcakla…