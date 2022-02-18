KAYMAKAM ABACI BOLAYIR’DA TOPLANTI YAPTI

Kaymakamı Bekir Abacı dün saat 14.00’te Bolayır Cancan Cafe’de Muhtar Adem Can ,Dernek Yönetiminin katılımıyla;Bolayır halkının istekleri, talepleri dinlemek ve sorunları yerinde tespit etmek üzere Halkla Buluşma Toplantısı yaptı.

Toplantıda sahillerin durumu konuşulurken ve katılımcılar Bolayır altından bulunan her yıl kazaların meydana geldiği İstanbul -Çanakkale yoluna önlem amacıyla trafik lambası koyulması talebinde bulunuldu.

Daha sonra Kaymakam Abacı Bolayır’daki Namık Kemal ve Gazi Süleyman Paşa türbelerini ziyaret etti.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN