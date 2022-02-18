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ZAM DUVARI VATANDAŞLARIN SESİ OLACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP Gençlik Kolları’nın başlatmış olduğu ‘Zam Duvarı’ projesi Cumartesi günü Hotel Öztürk önü Cumartesi pazarı girişine geliyor. CHP İlçe Gençlik Kolları yaptığı açıklamada;• “Yurttaşlarımız, saat 13:00-15:00 arası fahiş zamlarla katlanan faturalarını, mektuplarını bırakabilir ve zam duvarına düşüncelerini asabilir..”ifadelerine yer verdiler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN 

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