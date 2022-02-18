CHP Gençlik Kolları’nın başlatmış olduğu ‘Zam Duvarı’ projesi Cumartesi günü Hotel Öztürk önü Cumartesi pazarı girişine geliyor. CHP İlçe Gençlik Kolları yaptığı açıklamada;• “Yurttaşlarımız, saat 13:00-15:00 arası fahiş zamlarla katlanan faturalarını, mektuplarını bırakabilir ve zam duvarına düşüncelerini asabilir..”ifadelerine yer verdiler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
ZAM DUVARI VATANDAŞLARIN SESİ OLACAK
CHP Gençlik Kolları’nın başlatmış olduğu ‘Zam Duvarı’ projesi Cumartesi günü Hotel Öztürk önü Cumartesi pazarı girişine geliyor. CHP İlçe Gençlik Kolları yaptığı açıklamada;• “Yurttaşlarımız, saat 13:00-15:00 arası fahiş zamlarla katlanan faturalarını, mektuplarını bırakabilir ve zam duvarına düşüncelerini asabilir..”ifadelerine yer verdiler.