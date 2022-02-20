“GÜÇLÜ KOORDİNASYON DAHA FAZLA PROJE VE YATIRIM DEMEK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu Gazi Meclis’te Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı’nı ve AK Parti Çanakkale İl Başkanlarını misafir etti.Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, “Gazi Meclis’imizde yasama çalışmalarımız sürerken, Çanakkale’mizden gelen misafirlerimiz ile görüşmelerimiz de devam ediyor. AK Parti kurulduğu günden bu yana güçlü koordinasyon, güçlü iletişim ve istişare kültürü ile bugünlere geldi. Teşkilatçılığın, adanmış ömürlerin sayesinde bu dava yükseldi. Bizler de memleketimizde bu bilinçle teşkilatlarımızla birlikte yol yürümeye, yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyoruz.

Hiç kuşkusuz pandemi süreci, zaman zaman teşkilat çalışmalarını da olumsuz etkiledi. Havaların da ısınmaya başlamasıyla birlikte teşkilatlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde sahada olmaya devam edeceğiz.

Bugün bizleri ziyaret eden Çanakkale İl Genel Meclis Başkanımız Nejat Önder, İl Başkanımı Naim Makas, Kadın Kolları Başkanımız Özlem Karadayı ve İl Gençlik Kolları Başkanımız Alper Ulusoy ile Çanakkale gündemi ve teşkilat çalışmaları konusunda istişarelerimiz oldu. Bu tablo, güçlü koordinasyonun en güzel örneği. Şehrimizin her yönüyle kalkınması, sorunlarının çözülmesi, hemşehrilerimizin beklentilerinin karşılanması önceliklerimizdir. Bu anlayışla Çanakkale’mize hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.