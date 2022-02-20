CHP’DEN “ZAM DUVARI”ETKİNLİĞİ

CHP İlçe Gençlik Kolları Cumartesi pazarında elektrik zamlarına karşı Zam Duvarı etkinliği düzeblediler.

CHP İlçe Gençlik Kolları açıklamasında; “Düzenlediğimiz ZAM DUVARI etkinliğimize Gelibolu’lu vatandaşlarımız duyarsız kalmadı.!

Elektrik insanların temel ihtiyacıdır ve insan hakkıdır. İnsani ödenilebilir ücret olmalıdır. Son dönemde elektriğe yapılan fahiş zamlar derhal halka iade edilmelidir. Artık vatandaşın bu faturaları ödeyecek tahammülü kalmadı. Vatandaşı resmen elektirik çarptı. Vatandaşı eflansyona ezdirmeyeceğiz,diyen hükümet kaşıkla verdiğini 2 ayda kepçeyle geri aldı.Hayat pahalılığı ile yoksullaştırıldık. Yapılan zamlar halkı fakirleştirirken müteahhit çetesini zengin etmekten başka bir açıklaması yoktur..!” ifadelerine yer verdiler. Haber: Caner AKŞİT