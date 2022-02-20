OKÇULUK MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Milli Sporcumuz Eren’inde aralarında olduğu Okçuluk Milli Takımımız Avrupa Üçüncüsü oldu.

Milli Takım antrenörümüz Emre Özdemir ve sporcularımızı kutluyoruz.

Slovenya’nın Lasko kentinde 14-19 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022 Salon Avrupa Şampiyonasında, Eren Kırca, Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yat U21 erkek takımımız, Rakibi Fransa’yı 233-231 yenerek Avrupa 3.sü olmuştur. Haber:Seda LİMAN ZENGİN