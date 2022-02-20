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OKÇULUK MİLLİ TAKIMIMIZ AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Milli Sporcumuz Eren’inde aralarında olduğu Okçuluk Milli Takımımız Avrupa Üçüncüsü oldu.
Milli Takım antrenörümüz Emre Özdemir ve sporcularımızı kutluyoruz.
Slovenya’nın Lasko kentinde 14-19 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022 Salon Avrupa Şampiyonasında, Eren Kırca, Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız’dan oluşan Makaralı Yat U21 erkek takımımız, Rakibi Fransa’yı 233-231 yenerek Avrupa 3.sü olmuştur. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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