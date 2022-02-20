Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ürünlerdeki indirimler hakkında açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “1 Mart’tan itibaren;
İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek.
İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Ürünlerdeki İndirim Farkı 1 Mart’tan Etiketlerde Gösterilecek
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant ürünlerdeki indirimler hakkında açıklamalarda bulundu.Nalbant açıklamasında; “1 Mart’tan itibaren;