Sapan Köpekbalığı Sahile Vurdu

Kepez Limanı tarafında sahile vuran sapan cinsi köpekbalığıTuğrul Akgün tarafından görüntülendi.

Köpekbalığının araştırmalar sonucunda sapan cinsi olduğunu ve sapan köpekbalığıboyu 3 ila 4 metreye varan, atlantik okyanusunda yaşayan bir köpekbalığı türüdür. Alopiidae familyasından alopias vulpinus

türünden bir köpekbalığıdır.

Avını sapan seklinde kuyruguyla vurarak sersemleştirir ve ondan sonra parçalayıcı dişler devreye girer. Atlantik Okyanusu’nda yaşayan bu tür 4-5 yıl kadar önce saros körfezi’nin 200mt açığında yakalanmıştır.bu son derece ilginç bir olaydır bu kadar tehlikeli bir türün binlerce kilometrelik yön şaşırmayla ege denizine gelmiş olması çok nadir gerçekleşen bir hadisedir.”bilgisi verildi.

Haber Merkezi