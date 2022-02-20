GÜNCEL HABERLER 

Sapan Köpekbalığı Sahile Vurdu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kepez Limanı tarafında sahile vuran sapan cinsi köpekbalığıTuğrul Akgün tarafından görüntülendi.
Köpekbalığının araştırmalar sonucunda sapan cinsi olduğunu ve sapan köpekbalığıboyu 3 ila 4 metreye varan, atlantik okyanusunda yaşayan bir köpekbalığı türüdür. Alopiidae familyasından alopias vulpinus
türünden bir köpekbalığıdır.
Avını sapan seklinde kuyruguyla vurarak sersemleştirir ve ondan sonra parçalayıcı dişler devreye girer. Atlantik Okyanusu’nda yaşayan bu tür 4-5 yıl kadar önce saros körfezi’nin 200mt açığında yakalanmıştır.bu son derece ilginç bir olaydır bu kadar tehlikeli bir türün binlerce kilometrelik yön şaşırmayla ege denizine gelmiş olması çok nadir gerçekleşen bir hadisedir.”bilgisi verildi.
Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

GELİBOLU KENT KONSEYİ MECLİS SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI

buyukzafer 0

HAVRA’DA HANUKA BAYRAMI YAPILDI

buyukzafer 0

“Benin Gözümden Gelibolu” Amatör Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.