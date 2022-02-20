GÜNCEL HABERLER 

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart’ta açılacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü olan 18 Mart’ta yapma kararı aldıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Planlanandan bir buçuk yıl önce tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi’mizin yıl dönümünde, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık” ifadelerini kullandı.Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maltepe Miting Çağrısı

buyukzafer 0

AK PARTİ’NİN 6. İL GENEL KURULU, BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’IN KATILIMIYLA YAPILDI

buyukzafer 0

AK Parti Grup Başkanvekili Turan “Seçimler 2023 Haziran’da”

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.