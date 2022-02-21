“YERLİ AŞIMIZ TURKOVAC ÇANAKKALE GENELİNDE”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, yerli aşı TURKOVAC’ın bugün itibarıyla Merkez’den sonra Çanakkale genelinde de kullanıma sunulduğunun müjdesini verdi. “Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için esastır.” diyen Turan, “Türkiye, birçok alanda yerli ve milli adımlarla önemli bir süreç yaşıyor.Salgına karşı geliştirilen yerli aşımız TURKOVAC da bu adımların önemli bir neticesi oldu. Yerli aşımızın hem aziz milletimizin hem de insanlığın hizmetine sunulmasıyla ülkemiz, Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri oldu.

Kısa süre önce, Sağlık Bakanlığı’mızın talimatıyla ilimize gönderilen yerli Koronavirüs aşısı TURKOVAC, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizde uygulanmaya başlanmıştı. Bugünden itibaren de TURKOVAC aşımız, Merkezden sonra İl Sağlık Müdürlüğü’müzce tüm ilçe devlet hastanelerimizde kullanıma sunuldu. Kıymetli hemşehrilerimize, aziz milletimize şifa; şehrimize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kovid-19’a karşı tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Aşı zamanı gelen hemşehrilerimizi bir an önce aşı olmaya davet ediyoruz. Bu süreci başarıyla, birlikte atlatacağız.” şeklinde konuştu.