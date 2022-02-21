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ÖZACAR ÇYDD’NIN 33.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI YAYINLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ÇYDD’nin 33. kuruluş yıldönümü mesjını yayınladı.Özacar mesajında; “ÇYDD’nin 33. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kurucu genel başkanı Türkan Saylan’ı rahmetle anıyoruz. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak ve daha ileriye taşımak için mücadele eden dernek üyelerine saygılarımızı sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

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