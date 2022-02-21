KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ BAŞKANI ALTUNAY GÖREVİNİ BIRAKIYOR

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanı A.Tamer Altunay 22 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini bırakacağını basın açıklamasıyla bildirerek bu süre zarfında emeği geçen yetkililere teşekkür mesajı yayınladı.

Altunay teşekkür mesajında;

2000 yılında Gelibolu Küçük Sanayi Sitesinde başladığım Başkanlık görevimi 6 Mart 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurulumuzda bırakacağım.

22 yıl gibi uzun bir süreçte geliştirdiğimiz projelerle sitemizin tüm alt yapısını, üst yapısını yeşil alanlarını bitirmiş, 140 dükkandan, 320 dükkana çıkarmış, tarla konumundaki tüm siteyi yasal konuma getirmiş, tüm ortaklarımıza tapularını vermiş olmanın, Gelibolu şehrimize yakışır ekonomisini ve istihdamını artırmanın mutluluğunu ben ve yönetimim olarak gururunu yaşıyoruz.

Artık bu sitenin sorumluluğunun, arkamızdan yetişen gençlere vermenin zamanı gelmiştir.

2022 Haziran ayında bırakacağımız yönetimi bu genç kardeşlerimizin istemi ile 6 Mart 2022 tarihinde yapacağımız ilk Genel Kurulda gerçekleştireceğiz.

İşin bizim için sevindirici tarafı bu genç kardeşlerimizin, sitemizin yönetimini isteyerek sahiplenmeleri bizi ziyadesiyle memnun etmiştir.

Bu vesile ile şimdiden gelecek yönetimin kendileri ve sitemiz için hayırlı olmasını diliyor, görevleri sürecinde her daim yanlarında olacağımızı belirtiyorum.

Görevde bulunduğumuz süreçte Sitemize katkılarını hiç esirgemeyen ve özellikle sanayi sitemizin arka çıkış kapısındaki köprünün ihale talimatına veren;

Sayın Gurup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Bülent TURAN’ a,

Sayın Kolordu Komutanlarımız: Dursun PAK, Musa AVSEVER, Zekai AKSAKALLI VE

Rasim YALDIZ Paşalarımıza,

Sayın Kaymakamlarımız: Adnan ÇAKIROĞLU, Namık Kemal NAZLI, Oktay ÇAĞATAY, Hakan KILINÇKAYA ve Bekir ABACI’ ya,

Sayın Belediye Başkanlarımız: M.Cihat BİNGÖL ve M.Mustafa ÖZACAR’ a,

Sayın Emniyet Müdürlerimiz: Mustafa TOKSÖZ, İbrahim ÜSTÜN, Ali İhsan SAĞLAM, Halil GENÇ, Şafak ÖZKAN, Fadıl GÜÇLÜ’ ye ve ekiplerine,

Sayın Askeri Fabrika Komutanımız Erol AKMAN’ a,

Sayın Jandarma Komutanımız Cem GÖKDEMİR’ e,

Tüm Siyasi İlçe Başkanlarımıza, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyelerimize,

Tapu ve Vergi Dairesi Müdürlerimize,

Ticaret Odası, Esnaf Odası ve Şoförler Odası Başkanlarımıza,

Devlet Hastanesi Başhekimlerimiz: Sayın Alper Fırat POLAT ve Burak DEMİRCA’ na,

Yerel Basınımız: Sayın Recep YÜZÜAK, Mustafa YÜZÜAK, Doğan ZELOVA ve Gelibolu Gasteye

Son olarak 22 yıldır hep yanımızda olan Sayın Ortaklarımıza ve Sanayi Çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

GELİBOLU KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

BAŞKAN

TAMER ALTUNAY