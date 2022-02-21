T.C. GELİBOLU BELEDİYESİ SU KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
HDPE PE100 İçmesuyu boruları ile koruge boru ve ek parçaları alınacaktır.
|Muhtelif Çaplarda ve Çeşitli türlerde 54 Kalem HDPE PE 100 İçmesuyu Borusu ve ek parçaları ile Muhtelif Çaplarda ve çeşitli cinslerde 26 Kalem HDPE Koruge Kanalizasyon Borusu ve Ek Parçaları Alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|Malzemeler, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmet Birimi Depolarına Mesai Saatleri İçerisinde Teslim Edilecektir.
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sözleşme imzalanmasına müteakip idarenin talep ve ihtiyaç doğrultusunda sipariş verildikten 15 iş günü içerisinde peyder pey alımlar 6 ay içerisinde alınacaktır.
İhale tarihi 10.03.2022 -saat 11:00 ‘dir.
İhale Gelibolu Belediye Başkanlığı, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Camikebir Mah. Eski Hükümet Cad. No:1 17500 Gelibolu / ÇANAKKALE adresinde yapılacaktır.
İhaleyle ilgili detaylı bilgiye
https://www.ilan.gov.tr/ilan/932859/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-hdpe-pe100-icmesuyu-borulari-ile-koruge-boru-ve-ek-parcalari-alinacaktir
linkinden ulaşabilirsiniz.