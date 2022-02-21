HDPE PE100 İçmesuyu boruları ile koruge boru ve ek parçaları alınacaktır.

Muhtelif Çaplarda ve Çeşitli türlerde 54 Kalem HDPE PE 100 İçmesuyu Borusu ve ek parçaları ile Muhtelif Çaplarda ve çeşitli cinslerde 26 Kalem HDPE Koruge Kanalizasyon Borusu ve Ek Parçaları Alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.