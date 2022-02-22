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Trakya Mesleki Yeterlilik Eğitimcileri Derneği Başkanı Keşan Acar SRC Kursu ve Güneş Kurs Müdürü İşsever’e Ziyarette Bulundular

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Trakya Mesleki Yeterlilik Eğitimcileri Derneği Başkanı Keşan Acar SRC Kursu sahibi Caner Güneş Kurs müdürü Tarık Çınar Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
İşsever kendilerine ; “•Trakya Mesleki Yeterlilik Eğitimcileri Derneği Başkanı Keşan Acar SRC Kursu sahibi Caner Güneş’e Kurs müdürü Tarık Çınar’ a hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı şoför esnafımız adına çok teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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