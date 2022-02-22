Trakya Mesleki Yeterlilik Eğitimcileri Derneği Başkanı Keşan Acar SRC Kursu ve Güneş Kurs Müdürü İşsever’e Ziyarette Bulundular

Trakya Mesleki Yeterlilik Eğitimcileri Derneği Başkanı Keşan Acar SRC Kursu sahibi Caner Güneş Kurs müdürü Tarık Çınar Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

İşsever kendilerine ; “•Trakya Mesleki Yeterlilik Eğitimcileri Derneği Başkanı Keşan Acar SRC Kursu sahibi Caner Güneş’e Kurs müdürü Tarık Çınar’ a hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı şoför esnafımız adına çok teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN