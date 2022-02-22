1. Amatör C Grubu Maçları Başlıyor

Çanakkale 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonu C grubunda mücadele 26 Şubat Cumartesi günü başlayacak ve bu grupta mücadele edecek 6 takımdan 4’dü Gelibolu takımı.

Çanakkale 1. Amatör lig C grubunda ilk maçlar Cumartesi günü oynanacak. Bu grupta bulunan 6 takımda maçlarını Cumartesi günü aynı saatte 13.00’de oynayacaklar.

İlk hafta maçlarında Gölcük Gençlikspor – Gökçeadaspor deplasmanına giderken, Bolayır Gençlikspor ise Evreşe spor ile Mehmetçik stadyumunda karşılaşacak.

Gelibolu’nun diğer bir takımı olan Aydoğanspor ise, Çardaksporla deplasmanda karşılaşacak. Haber: Ali GEZER