Çanakkale 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonu C grubunda mücadele 26 Şubat Cumartesi günü başlayacak ve bu grupta mücadele edecek 6 takımdan 4’dü Gelibolu takımı.
Çanakkale 1. Amatör lig C grubunda ilk maçlar Cumartesi günü oynanacak. Bu grupta bulunan 6 takımda maçlarını Cumartesi günü aynı saatte 13.00’de oynayacaklar.
İlk hafta maçlarında Gölcük Gençlikspor – Gökçeadaspor deplasmanına giderken, Bolayır Gençlikspor ise Evreşe spor ile Mehmetçik stadyumunda karşılaşacak.
Gelibolu’nun diğer bir takımı olan Aydoğanspor ise, Çardaksporla deplasmanda karşılaşacak. Haber: Ali GEZER
1. Amatör C Grubu Maçları Başlıyor
Çanakkale 1. Amatör Küme 2021-2022 sezonu C grubunda mücadele 26 Şubat Cumartesi günü başlayacak ve bu grupta mücadele edecek 6 takımdan 4’dü Gelibolu takımı.