Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 1915 Çanakkale Köprüsü’nden de geçecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 57’ncisi, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.8 etaptan oluşan dev yarışın 135,8 kilometrelik etabı 16 Nisan 2022 tarihinde Gelibolu – Tekirdağ arasında düzenlenecek. 8 etaptan oluşan dev yarışın 135,8 kilometrelik etabı 16 Nisan 2022 tarihinde Gelibolu – Tekirdağ arasında düzenlenecek.

57’nci yılında Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1289 kilometrelik parkuru boyunca yenilenen 8 etabı ise şu şekilde olacak:

– 10 Nisan: Bodrum – Kuşadası (207 km)

– 11 Nisan: Selçuk (Efes) – Alaçatı (158,1km)

– 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka) (122,5 km)

– 13 Nisan: İzmir (Konak) – Manisa (Spil) (127,4 km)

– 14 Nisan: Manisa – Ayvalık (191,3 km)

– 15 Nisan : Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği) (204,2 km)

– 16 Nisan: #Gelibolu – Tekirdağ (135,8 km)

– 17 Nisan: İstanbul – İstanbul (143 km) Haber: Seda LİMAN ZENGİN