Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde 22 Şubat 2022 Salı gününden itibaren Turkovac aşısı yapılmaya başlanıldı.
Devlet Hastanesi yetkilileri; “Aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın MHRS Online https:// www.mhrs.gov.tr/ sistemlerimizden randevu oluşturabilirler.Tüm Halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz.”mesajından bulundular.Haber: Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ’NDE TURKOVAC AŞISI YAPILMAYA BAŞLANDI
Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’nde 22 Şubat 2022 Salı gününden itibaren Turkovac aşısı yapılmaya başlanıldı.