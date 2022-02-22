YENİDEN ‘KAVAKKÖY OLACAK’ TAAHHÜTÜ VERİLDİ

Açılışa hazırlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu’nda, Gelibolu ilçesinde Kavakköy Beldesinden geçen yol üzerindeki yönlendirme ve giriş-çıkış gişeleri levhalarından ‘Evreşe’ olarak değiştirilen ‘Kavakköy’ yazılarının tepkiler üzerine yeniden geri konulacağı öğrenildi.

Mega proje 1915 Çanakkale köprüsüyle birlikte hizmete açılmaya gün sayan Malkara-Çanakkale Otoyolu’nun Gelibolu ilçesinde Kavakköy Beldesi yakınlarındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan yönlendirme ve giriş-çıkış gişeleri levhalarında daha önce ‘Kavakköy’ olan, ancak geçtiğimiz günlerde ‘Evreşe’ olarak değiştirilen yazılara belde sakinleri ses yükseltti. Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, ‘Boğaza Köprü Yaparken, Gönül Köprülerini Yıkmayalım’, ‘Cefası Kavakköy’e sefası Evreşe’ye!’ ifadelerinin yer aldığı, 2021 yılı Haziran öncesi ‘Kavakköy Kavşağı’ olan tabelanın ‘Evreşe Kavşağı’, ayrıca yönlendirmeler ile gişelerdeki yazıların da 2022 Şubat sonrası değiştirildiği görselleri sosyal medyadan paylaşarak tepkisini ortaya koydu.

Belde sakinlerinin de yorumlar ve paylaşımlarla desteklediği konuya ilişkin Başkan Kopça, haksızlığa sessiz kalmayacaklarını ifade ederek, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu, Kavakköy Beldesi sınırları içinde kalan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün erişim kontrollü karayollarından trafik işaretlene standartları şartnamesine aykırı olarak yapılan Kavakköy isim hakkının kaldırılarak, bir karış toprağı gitmeyen Evreşe isim hakkının kullanılmasına karşı basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz Cuma günü oluşan tepkiler sonrasında yeni gelişmeler yaşandı. Başkan Kopça yine sosyal medya hesaplarından ‘Evreşe’ olarak değiştirilen tabela ile levhalardaki ismin yeniden ‘Kavakköy’ olarak düzenleneceğini duyurdu. Ayrıca pazar günü saat 14.30’da belediye önünde konuyla alakalı yapmayı planladıkları basın açıklamasını askıya aldıklarını ifade ederek, “1915 Çanakkale Köprüsü’nün bağlantı yolu üzerinde bulunan yönlendirme ve giriş-çıkış gişeleri levhalarından silinen Kavakköy Beldemizin isminin yetkili bir ağızdan yeniden asılacağı yönünde taahhüt verilmesi sonucunda Pazar günü yapacağımız basın toplantısını şimdilik askıya almış bulunmaktayız. Gelişmeler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim. Saygılarımla” açıklamasında bulundu. .Haber: Hilal GEZER