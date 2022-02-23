“EZİNE’MİZE DEV KAMU KAMPÜSÜ YAPILACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine heyetini TBMM’de ağırladı.

“Birliğimiz ve beraberliğimiz en büyük kazanımlarımızdan.” diyen Turan, “Ankara’da olduğumuz zamanlarda da şehrimizin, ilçelerimizin dinamikleriyle görüşmeye gayret ediyoruz. Ezine’mizden, Geyikli’mizden gelen kıymetli misafirlerimizle ilçemiz için, beldemiz için yapılacak, yapılması planlanan projeleri konuştuk.

Ezine heyetimiz, İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce ile görüşmenin de ardından Ankara’dan dev kamu kampüsü müjdesiyle ayrıldı. 360 günde tamamlanması planlanan, 15 bin metre kare alana sahip proje, içinde Hükümet Konağı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalet Sarayı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nın bulunacağı güzel bir yapı olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bu güzel birliktelik, şehrimize ve hemşehrilerimize hizmetlerin ulaştırılması adına oldukça kıymetli. Atalarımız, “Nerede birlik, orada dirlik” demişler. Bu düsturla çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Ziyarette Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Murat Yahya Sezgin, Ezine Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Arat, AK Parti Geyikli Belde Başkanı Mustafa Kırveli, Ezine Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Fakılı, Metin Köse, Ezine Esnaf Odası Başkanı Türker Demirhan, Ezine Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Özer Engin, Ezine Ziraat Odası Başkanı Anıl Kahraman, Ezine Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aladdin Demir ve Ezine Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Akay bulundu.