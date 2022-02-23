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GELİBOLU BELEDİYESİ SU FATURALARINDAKİ KDV ORANINI DÜŞÜRDÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’n de su tüketim bedelindeki %8 olan KDV oranı % 1 olarak uygulanmaya başlandı.
13 Şubat 2022 tarih ve 317 sayılı Resmi Gazetede 5189 sayılı karar sayısı ile yayınlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitinde İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” doğrultusunda Gelibolu Belediyesi’nde su ücretlerindeki KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacaktır .”duyurusunda bulunuldu. Haber: Hilal GEZER

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