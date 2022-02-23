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KAYMAKAM BEKİR ABACI ŞEHİT AİLEMİZİ ZİYARET ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam Bekir Abacı, İlçemiz Yazıcızade Mahallesinde ikamet eden Şehit Süleyman Mert Paşalı’nın ailesini ziyaret etti.
Şehidimizin annesi ve babası ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı , Şehit Süleyman Mert Paşalı’yı minnetle yad ederek, şehit ailelerimizin kıymetli ve özel olduklarını her daim yanlarında olduğunu belirtti.
Şehit ailemiz, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.
Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.Haber: Ali GEZER

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