İNŞAAT ve KALORİFER ATIKLARIYLA BAŞA ÇIKILAMIYOR

Belediye görevlililerinin aralıksız çalışmalarına rağmenbazı firmaların kömür atıkları ile bazı inşaatçıların inşaat molozları

hala köy ve arazi yollarının kıyılarına dökmeleri vatandaşın tepkisini

çekiyor.

Vatandaşlar bunu Gelibolu’da birkaç traktör nakliyecisinin yaptığını İddia ederek Belediye’nin bu işlere sebep olanları sıkıca takip etmesini

ve her türlü ağır cezayı kesmesini istiyorlar.Önceki günde yine bazı inşaat artıkları ile kalorifer atıkları kömür tozlarını çuvallara doldurarak tarla yollarının

kenarlarına attıklarını resimlerini çeken vatandaşlar gazetemizi arayarak bu adamlara en ağır cezalar verilsin dediler. Büyük Zafer