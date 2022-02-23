Belediye görevlililerinin aralıksız çalışmalarına rağmenbazı firmaların kömür atıkları ile bazı inşaatçıların inşaat molozları
hala köy ve arazi yollarının kıyılarına dökmeleri vatandaşın tepkisini
çekiyor.
Vatandaşlar bunu Gelibolu’da birkaç traktör nakliyecisinin yaptığını İddia ederek Belediye’nin bu işlere sebep olanları sıkıca takip etmesini
ve her türlü ağır cezayı kesmesini istiyorlar.Önceki günde yine bazı inşaat artıkları ile kalorifer atıkları kömür tozlarını çuvallara doldurarak tarla yollarının
kenarlarına attıklarını resimlerini çeken vatandaşlar gazetemizi arayarak bu adamlara en ağır cezalar verilsin dediler. Büyük Zafer
İNŞAAT ve KALORİFER ATIKLARIYLA BAŞA ÇIKILAMIYOR
Belediye görevlililerinin aralıksız çalışmalarına rağmenbazı firmaların kömür atıkları ile bazı inşaatçıların inşaat molozları