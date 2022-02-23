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Gelibolu Akademi Kültür Koleji Öğrencilerinden “Akademi Times” Gazetesi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencileri “Akademi Times” adıyla İngilizce gazete çıkardı.
Gazetede öğrenciler; bilim, sanat, sağlıkl ı yaşam, meslekler, dünya mutfağı, astroloji, film yorumları gibi pek çok güncel konuya yer verdi. Gazeteyi incelemek isteyenler www.geliboluakademikulturkoleji.com web sayfasını ziyaret edebilir.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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