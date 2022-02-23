Gelibolu Akademi Kültür Koleji Öğrencilerinden “Akademi Times” Gazetesi

Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencileri “Akademi Times” adıyla İngilizce gazete çıkardı.

Gazetede öğrenciler; bilim, sanat, sağlıkl ı yaşam, meslekler, dünya mutfağı, astroloji, film yorumları gibi pek çok güncel konuya yer verdi. Gazeteyi incelemek isteyenler www.geliboluakademikulturkoleji.com web sayfasını ziyaret edebilir.Haber: Seda LİMAN ZENGİN