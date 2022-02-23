Gelibolu Devlet Hastanesi sigaraya karşı hizmette

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çanakkale’de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara sigarayı bırakmalarında yardımcı olmak için; 13 Sigara Bırakma Polikliniği ile hizmet verilmeye başlandığı açıklandı.

Hizmet vermeye başlanan poliklinikler;

* Merkez İlçe Sağlıklı Hayat Merkezi.

* Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi-Eski Hizmet Binası.

* Ayvacık Devlet Hastanesi.

* Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü.

* Biga Devlet Hastanesi.

*Bayramiç Toplum Sağlığı Merkezi.

* Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü.

* Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü.

* Gelibolu Devlet Hastanesi.

*Gökçeada Toplum Sağlığı Merkezi.

*Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi.

* Lapseki Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi.

* Yenice İlçe Sağlık Müdürlüğü” şeklinde sıralandı.

Açıklamada son olarak; “Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki Görev Bende kampanyası ile tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya, hareket etmeye, fiziksel aktiviteye ve sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz” denildi.Haber: Caner AKŞİT