Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çanakkale’de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara sigarayı bırakmalarında yardımcı olmak için; 13 Sigara Bırakma Polikliniği ile hizmet verilmeye başlandığı açıklandı.
Hizmet vermeye başlanan poliklinikler;
* Merkez İlçe Sağlıklı Hayat Merkezi.
* Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi-Eski Hizmet Binası.
* Ayvacık Devlet Hastanesi.
* Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü.
* Biga Devlet Hastanesi.
*Bayramiç Toplum Sağlığı Merkezi.
* Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü.
* Ezine İlçe Sağlık Müdürlüğü.
* Gelibolu Devlet Hastanesi.
*Gökçeada Toplum Sağlığı Merkezi.
*Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi.
* Lapseki Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi.
* Yenice İlçe Sağlık Müdürlüğü” şeklinde sıralandı.
Açıklamada son olarak; “Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki Görev Bende kampanyası ile tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya, hareket etmeye, fiziksel aktiviteye ve sağlıklı beslenmeye davet ediyoruz” denildi.Haber: Caner AKŞİT
Gelibolu Devlet Hastanesi sigaraya karşı hizmette
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Çanakkale’de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara sigarayı bırakmalarında yardımcı olmak için; 13 Sigara Bırakma Polikliniği ile hizmet verilmeye başlandığı açıklandı.