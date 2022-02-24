Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2022 yılının ilk toplantısını Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, Çanakkale Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nuray Gümrükçü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ülke Eylem Planı ve Kent Eylem Planı hakkında bilgi verdi.

Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan faaliyetler ile 2021 yılında kadına yönelik şiddete ilişkin veriler hakkında bilgi verildi.

Toplantı, 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı taslağının değerlendirilmesi ile sona erdi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Emniyet Müdür V. Osman Yozgatlı, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İlçe Yazı İşleri Müdürü Aysel Onur Uzer , İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, İlçe Sağlık Müdür V. Merve Topbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan ve Gelibolu Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personelleri katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN