Gelibolu Romanları Dernek Yönetiminden Valiye Ziyaret

Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Dernek Başkanı Hakan Tosun ve Başkan Yardımcısı Sezer Fıstık, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.Vali İlhami Aktaş, Dernek Başkanı Hakan Tosun ve Başkan Yardımcısı Sezer Fıstık ile bir süre görüşerek derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aktaş, Gelibolu Romanları Sosyal Etkinlikler Dernek Başkanı Tosun’a çalışmalarında başarılar diledi. Haber: Caner AKŞİT