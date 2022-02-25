“Çanakkale Genelinde Devlet Hastanelerine Farklı Branşlarda Doktor Atamalarının Yapılacak”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale genelinde devlet hastanelerine farklı branşlarda doktor atamalarının yapıldığının müjdesini verdi.“Hemşehrilerimize daha ulaşılabilir, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak bizim için esastır.” diyen Turan, “Sağlık Bakanlığımızca 103. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında ülkemiz genelinde ataması yapılan hekim kadroları açıklandı. Çanakkale’miz genelinde Merkez ve ilçelerimizin ihtiyacı olan branşlarda 17 doktorumuz göreve başlıyor. Özellikle hematoloji branşında ihtiyaç vardı. İlerleyen dönemlerde de ihtiyaç duyulan branşlara doktor atamaları devam edecek.

Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte henşehrilerimizin beklentilerinin karşılık bulması adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ataması yapılan hekimlerimize şehrimize hoş geldiniz diyor, hayırlı olmasını diliyor, tüm kıymetli hemşehrilerimize esenlikler diliyoruz.” şeklinde konuştu.