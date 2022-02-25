İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında”ilkokul kategorisinde birinci olan öğrenciler belirlendi.Listeye göre akıl oyunları yarışmalarında birinciler;
(Mangala)Bade Çiçek BAYRAK,
(Q-Bitz) Mustafa Kaan KÜÇÜK,
(Pentago) Ali Emir YAPICI,
(Equilibrio) Kayra SUNA,
(Küre)Miraç Sefa YILDIZ ; ortaokul kategorisinde ise birinci olan öğrencilerimiz:
(Pentago) Özgenaz DEMİRKOL,
(Mangala) Ege Mert YILMAZ,
(Reversi) Atılay DOĞAN,
(Küre)Beren ERGÜN’dür.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca; katılan tüm öğrencileri tebrik ederek,başarılarının devamını diledi
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Haber: Seda LİMAN ZENGİN
AKIL OYUNLARI YARIŞMALARI SONUÇLANDI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında”ilkokul kategorisinde birinci olan öğrenciler belirlendi.Listeye göre akıl oyunları yarışmalarında birinciler;