AKIL OYUNLARI YARIŞMALARI SONUÇLANDI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen “Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında”ilkokul kategorisinde birinci olan öğrenciler belirlendi.Listeye göre akıl oyunları yarışmalarında birinciler;

(Mangala)Bade Çiçek BAYRAK,

(Q-Bitz) Mustafa Kaan KÜÇÜK,

(Pentago) Ali Emir YAPICI,

(Equilibrio) Kayra SUNA,

(Küre)Miraç Sefa YILDIZ ; ortaokul kategorisinde ise birinci olan öğrencilerimiz:

(Pentago) Özgenaz DEMİRKOL,

(Mangala) Ege Mert YILMAZ,

(Reversi) Atılay DOĞAN,

(Küre)Beren ERGÜN’dür.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca; katılan tüm öğrencileri tebrik ederek,başarılarının devamını diledi

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Haber: Seda LİMAN ZENGİN