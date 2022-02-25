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GELİBOLUDA BEŞ YAŞ GRUBU OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KAYITLARI BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü beş yaş grubu okul öncesi eğitim kayıtlarının başladığını bildirdi.Yapılan açıklamada; ““Okul öncesi eğitime erişim oranlarının artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında İlçemizde 100. Yıl Barış Ortaokulunda 5 yaş grubu okul öncesi eğitimi verilecektir. Sabah ve öğle grubu olmak üzere kayıtlarımız başlamıştır.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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