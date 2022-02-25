Gelibolu Şadıllı Köyü’nde 400 m² bahçeli kargir ev mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İlçemize bağlı Şadıllı Köyü’nde 400 m² bahçeli kargir ev mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İlanın özellikleri; Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Şadıllı Köyü 1167 Parsel, 400 m2 yüzölçümlü, ve Bahçeli kargir ev vasıflıdır. Parsel köy meskun mahalinde konumlu olup Gelibolu ilçe merkezine ise yaklaşık 35km mesafededir.

Parsel topografik olarak eğimsiz olup, geometrik olarak ise belirgin bir şekli yoktur. Parsel güneyinde köy içi yoluna cepheli olup köyiçinde elektrik ve su alt yapısı bulunmaktadır. Parsel içinde Krokisinde A ile gösterilen yaklaşık 75m2 alanlı, tek katlı, yığma yapı tarzında, doğramaları PVC, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalı, ısıtması sobalı konut yapısı ile krokisinde B ile gösterilen yaklaşık 118 m2 alanlı tek katlı, yığma yapı tarzında, doğramaları PVC, çatısı ahşap üzeri kiremit kaplamalı, duvarları sıvalı ve boyalı, ısıtması sobalı konut yapısı, 1 adet tandır ve 1 adet wc yapısının bulunduğu tespit edildi. Taşınmaz kül halinde satılacaktır.

Yüzölçümü 400 m2, Kıymeti : 168.880,00 TL,KDV Oranı : %18,

Kaydındaki Şerhler Kaydındaki gibidir.

İhale tarihi;

1. Satış Günü : 01/04/2022 günü 10:15 – 10:20 arası

2. Satış Günü : 29/04/2022 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU

İKİNCİ TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ İSE; Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Şadıllı Köyü 930 Parsel, Tarla vasfındaki taşınmaz 2.100,00m2 yüz ölçümlüdür. Geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topografik olarak eğimsizdir. Fiili durumda tarım arazisi olarak kullanılabilir nitelikte ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz kuru tarım arazisi olup köy merkezine 3000 metre mesafede ve güneyindeki kadastral yola cephelidir. Etrafında komşu tarım arazileri bulunmaktadır.

Yüzölçümü 2.100 m2,, Kıymeti 52.500,00 TL, KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler:5403/5578 Sayılı yasa gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.

1. Satış Günü : 01/04/2022 günü 10:25 – 10:30 arası

2. Satış Günü : 29/04/2022 günü 10:25 – 10:30 arası Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONUDUR

ÜÇÜNCÜ TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ İSE; Çanakkale İl, Gelibolu İlçe, Şadıllı Köyü 937 Parsel, Satışı istenen taşınmaz 2.700,00m2 yüz ölçümlü ve tarla niteliklidir. Geometrik olarak belirgin bir şekle sahip olmayıp topografik olarak eğimsizdir. Fiili durumda tarım arazisi olarak kullanılabilir nitelikte ve killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz kuru tarım arazisi olup köy merkezine 2900 metre mesafede ve yola cepheli değildir. Etrafında komşu tarım arazileri bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 2.700 m2,, Kıymeti : 54.000,00 TL,,KDV Oranı: %18,

Kaydındaki Şerhler: 5403/5578 Sayılı yasa gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır.

1. Satış Günü : 01/04/2022 günü 10:35 – 10:40 arası

2. Satış Günü : 29/04/2022 günü 10:35 – 10:40 arası

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU’DUR.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere ;

ilan.gov.tr/ilan/939144/emlak-konut-canakkale-gelibolu-sadilli-koyunde-400-m²-bahceli-kargir-ev-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-

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