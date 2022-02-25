KAYMAKAM BEKİR ABACI İLÇE ÖZEL İDARESİ YOL BAKIM VE ŞANTİYE ŞEFLİĞİ VE KOCAÇEŞME KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaymakam Bekir Abacı İlçe Özel İdaresi Yol Bakım ve Şantiye Şefliğini ziyaret etti ve devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Kocaçeşme Köyünü ziyaret eden Kaymakam Abacı, aydınlatma işi tamamlanan balıkçı barınağında incelemelerde bulundu. Köy halkı ve muhtar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Abacı’ya ziyaretler esnasında İl Özel İdaresi Kontrol Mühendisi Bilsay Gönülaçar ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mesut Çelik eşlik etti.Haber: Caner AKŞİT