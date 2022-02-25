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KÖYLERE 150 ADET ÇÖP KONTEYNERLERİ TESLİM EDİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçemize bağlı köylerimize dağıtılmak üzere 150 adet büyük boy çöp konteynerlerinin teslimi gerçekleşti açıklaması yapan İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ; Köylerimize ve muhtarlarımıza hayırlı olsun”ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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