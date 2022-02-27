“MİRAÇ GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Miraç Gecesi dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:“Üç aylar içerisindeki en önemli zaman dilimlerinden biri olan Miraç Gecesi’ine erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Miraç, kutlu bir yolculuğun ve manevi bir yükselişin ifadesidir. Manevi iklimimizi canlandıran, kendimizi muhasebe etmemize vesile olan bu mübarek gece; paylaşma, dayanışma, kardeşlik ve sevgi gibi değerlerde yükseliş için de büyük bir fırsat.

Tüm dünya salgın, savaşlar, terörizm ve göç gibi sayısız sorunların olduğu çok zorlu bir dönemden geçiyor. İçerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreç, insanlığın geleceği için maddi refah ve ekonomik kalkınma mücadelesinin ötesinde, bizi biz yapan, sahip olduğumuz değerleri ve bu değerlerin gereklerini yeniden anlama açısından da büyük öneme sahip.

Bu duygularla, bu özel gecenin Çanakkaleli hemşehrilerimize, aziz milletimize, İslam Alemi’ne ve tüm insanlığa sağlık ve hayırlar getirmesini diliyoruz. Miraç Gecemiz mübarek olsun.”