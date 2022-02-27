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CHP İlçe Gençlik Kollarından Genç Esnaflara Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Gençlik Kolları ilçemizde bulunan genç esnafları ziyaret etmeye devam ediyorlar.
CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya; “Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve son dönemde üst üste yapılan zamlarla ne yapacağını bilemez hale gelen esnaf, ekonomik sorunlarla boğuşurken yarından endişe duyduklarını dile getirdiler.”ifadelerine yer verdiler. Haber: Ali GEZER

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