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Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Miraç Kandili Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Miraç Kandili Mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin kutlu yolculuğunu ifade eden miraç hadisesi, Rabb’imizin kudret ve rahmetinin açık delillerinden biri, tüm insanlığı yüce değerlerle buluşturarak ruhlara ilmek ilmek işleyecek bir ilahi sırdır.
Yüce Allah, bu mübarek Miraç gecesi sonsuz rahmetine ve merhametine muhtaç olduğumuz bu dönemde aziz milletimizi ve tüm İslam âlemini her türlü beladan, illet ve musibetten muhafaza eylesin. Bu duygularla hemşehrilerimizin ve tüm Müslümanların Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede Yüce Allah’a samimiyetle açtığımız ellerin, yakarışların ve yapılan duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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