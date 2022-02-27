CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’tan Miraç Kandili Mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Parlak mesajında; “Miraç, sevgili Peygamberimizin insanlığın iyiliği ve mutluluğu için yaptığı en kutlu yolculuğun sembolüdür.Bu değerli sembolü, güzel ahlakımızla , dualarımızla ve iyiliklerimizle daha da anlamlı kılmalıyız.Hoşgörü ve tevazü içinde nefret ve öfkeyi sevgiye; karamsarlık ve kötülüğü iyiliğe dönüştürmeliyiz.

Miraç gecesi, insanlar arasında dayanışma ,paylaşma ve yardımlaşmaya fırsat sunsun.Bu mübarek gece insanlığın yaşadığı her türlü afet ve felaketten kurtulmasına vesile olsun.

Miraç Kandili’nin tüm dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin hakimiyetine vesile olmasını diler, hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ederim.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER